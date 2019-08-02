Правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення про звільнення Аласанії

Правління Суспільного стверджує, що рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним

Правління Суспільного мовника закликало Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії.

Про це йдеться у заяві "Суспільного" 8 лютого, у відповідь на протокол Наглядової ради.

Зокрема, правління Суспільного стверджує, що рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним.

"Правління вважає рішення, ухвалене в неправовий спосіб, надзвичайно небезпечним прецедентом і закликає Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути його з дотриманням всіх правових процедур", - йдеться у заяві.

Крім того у "Суспільному" вважають, що Наглядова рада вдалась до маніпуляцій.

Однією з причин звільнення рада вказує створення – директорату, і делегування структурі повноваження членів правління.

Водночас у правлінні наголошують на необхідності такого рішення і стверджують, що їм невідомо, що таке "дублююча структура".

"Керівник будь-якої компанії розподіляє виконання певних обов’язків між різними топ-менеджерами відповідно до їхніх посадових обов’язків та компетенцій", - йдеться у заяві.

Щодо фінансової політики Аласанії, то у правлінні пояснили, що отримали лише 50% бюджету, який би мали отримати по закону, тому довелося приймати відповідні рішення для забезпечення діяльності.

Щодо відпусток, то у "Суспільному" пояснили, що працівники брали неоплачувані відпустки у якості антикризового заходу.

"Менеджери та інші працівники компанії брали неоплачувану відпустку від 8 до 15 днів, і більша частина "відпускників" при тому продовжувала працювати", - стверджують у НСТУ.

Крім того правління "Суспільного" пише, що відмовилося від іншого антикризового заходу - від розміщення "сірої" політичної реклами.

Щодо премій, то в НСТУ стверджують, премії правлінню призначає Наглядова рада.

У відповідь на зауваження Наглядової ради про невисвітлення Хресної ходи у липні 2018 року та інших подій, в яких брав участь президент України Петро Порошенко, у правлінні "Суспільного" заявили, що - це "пряме та грубе втручання у редакційну політику".

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".