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Представник України в ЄС заперечив зняття санкцій з дев'яти людей із оточення Януковича

В Die Welt йдеться про санкції, що були зняті протягом попередніх років
Представник України в Європейському Союзі, посол України в Бельгії Микола Точицький заперечив інформацію про те, що ЄС зняв санкції з дев'яти представників оточення екс-президента Віктора Януковича.
Представник України в ЄС заперечив зняття санкцій з дев Фото: з відкритих джерел

"Ніяких рішень у ці дні про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати. В Die Welt йдеться про санкції, що були зняті протягом попередніх років", - дипломат написав у своєму Twitter.

Водночас, Точицький додав, що протягом останніх років санкції суттєво розширені.

"Через агресію РФ завдяки роботі керівництва держави з лідерами ЄС протягом цих років суттєво розширено економічні, "кримські" і персональні санкції, введені за псевдовибори на окупованих територіях, будівництво Керченського мосту, нелегальне транспортування турбін Siemens, захоплення українських моряків і злочини РФ", -написав Точицький.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що Європейський Союз виключив із антиросійського санкційного списку дев`ять людей, які входили в оточення екс-президента Януковича, через недостатність доказів їхньої причетності до подій в Україні.

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13 04 2019 17:06
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