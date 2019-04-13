Представник України в ЄС заперечив зняття санкцій з дев'яти людей із оточення Януковича
"Ніяких рішень у ці дні про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати. В Die Welt йдеться про санкції, що були зняті протягом попередніх років", - дипломат написав у своєму Twitter.
Водночас, Точицький додав, що протягом останніх років санкції суттєво розширені.
"Через агресію РФ завдяки роботі керівництва держави з лідерами ЄС протягом цих років суттєво розширено економічні, "кримські" і персональні санкції, введені за псевдовибори на окупованих територіях, будівництво Керченського мосту, нелегальне транспортування турбін Siemens, захоплення українських моряків і злочини РФ", -написав Точицький.
Раніше німецьке видання Welt повідомило, що Європейський Союз виключив із антиросійського санкційного списку дев`ять людей, які входили в оточення екс-президента Януковича, через недостатність доказів їхньої причетності до подій в Україні.
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