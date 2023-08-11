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Представники України, Румунії, Молдови, США та ЄС обговорили експорт українського зерна

11 серпня 2023, 20:49
Представники України, Румунії, Молдови, США та ЄС обговорили експорт українського зерна
Фото з вільного доступу
У посольстві запевнили, що Сполучені Штати залишаються вірними партнерству з урядом і народом України, в тому числі через надання фінансової підтримки й постачань, розширення альтернативних експортних маршрутів та модернізацію українських прикордонних пунктів пропуску.

У румунському місті Галац відбулася спеціальна зустріч за участі представників України, Румунії, Молдови, США та ЄС, на якій обговорювався експорт українського зерна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства Сполучених Штатів в Україні.

"Тоді як росія безпардонно використовує продовольство як зброю, що має серйозні наслідки для вразливих верств населення усього світу, Сполучені Штати, Румунія, Україна, Молдова та Європейський Союз сповнені рішучості протистояти її варварським діям і працювати над ефективним розв'язанням проблеми. Ця багатостороння зустріч представників високого рівня підкреслює необхідність підтримки збільшення експорту зерна з України з метою забезпечення глобальної продовольчої безпеки і демонструє наше спільне прагнення постачати українське зерно на ринок, попри зусилля росії", - сказано в повідомленні.

Сказано також, що США сприятимуть модернізації критичної інфраструктури для залізничних та автомобільних перевезень і транзитного перевезення вантажів, розширенню доступу до вагонних деталей і залізничних складальних ліній, а також допомагатимуть приватному сектору, розташованому вздовж Дунаю, у розширенні експортних можливостей.

Окрім того, Сполучені Штати пообіцяли надати фінансову допомогу сусідам України для придбання таких суден, як лоцманські катери, а також сприяти транскордонним перевантаженням і транзиту. 

"Ці заходи знаменують прогрес у збільшенні експорту зерна з України.  Проте повна відповідальність за різке зростання цін на продовольство та підвищений ризик для вразливих верств населення в усьому світі лежить на росії", - наголосили у посольстві США.

Наголошується, що росія звинувачує санкції у створеному нею дефіциті продовольства, однак це неправда.

"Міжнародна спільнота не накладала санкції на російський сільськогосподарський експорт, зокрема експорт добрив. Сполучені Штати закликають росію негайно припинити напади на українські міста й інфраструктуру, знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та продовжити, розширити і повністю виконати пов’язану з нею угоду", - зазначається в повідомленні. 

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