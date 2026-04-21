Прем’єр Румунії не піде у відставку

21 квітня 2026, 10:32
Прем'єр Румунії не піде у відставку
Він зберігає посаду попри втрату підтримки PSD.

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан оголосив, що не подаватиме у відставку після того, як Соціал-демократична партія (PSD) відкликала свою підтримку уряду.

Про це повідомляє портал Digi24.

Боложан наголосив, що продовжить виконувати обов’язки, аби забезпечити стабільність уряду. Рішення PSD він назвав безвідповідальним і таким, що шкодить інтересам країни.

"Я продовжуватиму виконувати свої обов’язки прем’єр-міністра, щоб забезпечити стабільність уряду", – підкреслив Боложан.

За словами прем’єра, розрив коаліційної підтримки ставить під загрозу фінансову стабільність і ефективність управління державою. Водночас у Національній ліберальній партії (PNL) запевнили його у подальшій підтримці.

 
Останні матеріали

Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
