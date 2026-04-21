Прем’єр Румунії не піде у відставку
Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан оголосив, що не подаватиме у відставку після того, як Соціал-демократична партія (PSD) відкликала свою підтримку уряду.
Про це повідомляє портал Digi24.
Боложан наголосив, що продовжить виконувати обов’язки, аби забезпечити стабільність уряду. Рішення PSD він назвав безвідповідальним і таким, що шкодить інтересам країни.
"Я продовжуватиму виконувати свої обов’язки прем’єр-міністра, щоб забезпечити стабільність уряду", – підкреслив Боложан.
За словами прем’єра, розрив коаліційної підтримки ставить під загрозу фінансову стабільність і ефективність управління державою. Водночас у Національній ліберальній партії (PNL) запевнили його у подальшій підтримці.