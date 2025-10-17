Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єр Словаччини Фіцо планує відвідати Україну для міжурядових консультацій

17 жовтня 2025, 19:37
Прем'єр Словаччини Фіцо планує відвідати Україну для міжурядових консультацій
Фото: news.yahoo.com
Він підтвердив готовність до прямого діалогу попри складний контекст двосторонніх відносин.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що візьме участь у наступних українсько-словацьких міжурядових консультаціях, які планується провести на території України.

Про це він заявив під час спільного виступу з першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко у місті Кошице.

"Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату й місце ми ще домовимося, але вони точно відбудуться в Україні. Ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася", - сказав Фіцо.

Також він подякував українській делегації за приїзд до Словаччини та підкреслив, що високо цінує цей візит.

Також сьогодні Україна і Словаччина провели міжурядові переговори

 

