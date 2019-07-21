Прем’єр заявив про можливість скоротити кількість міністерств в Україні до 11 вже після виборів
Також Гройсман заявив, що паралельно необхідно скоротити й кількість парламентських комітетів - до 12 комітетів, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
"24 урядовці - це надзвичайно громіздка структура, яка важко керується. Тому, спираючись на досвід, я можу сказати, що в новому уряді має бути не більше 12, а можливо, навіть 11 міністерств, які будуть розподілені за компетенцією і сферами. В багатьох речах їх можливо оптимізувати", - повідомив Гройсман.
Він також додав, що необхідно зменшити й кількість віце-прем'єрів, які не керують жодним міністерством. Скорочення Кабінету міністрів, за словами прем'єра, призведе до скорочення бюджетних коштів.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".
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