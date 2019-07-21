Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем’єр заявив про можливість скоротити кількість міністерств в Україні до 11 вже після виборів

"24 урядовці - це надзвичайно громіздка структура, яка важко керується. Тому, спираючись на досвід, я можу сказати, що в новому уряді має бути не більше 12, а можливо, навіть 11 міністерств"
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про можливість скорочення міністерств у Кабінеті міністрів України до 11-12 міністерств вже після парламентських виборів.
Прем’єр заявив про можливість скоротити кількість міністерств в Україні до 11 вже після виборів Фото: liga.net

Також Гройсман заявив, що паралельно необхідно скоротити й кількість парламентських комітетів - до 12 комітетів, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"24 урядовці - це надзвичайно громіздка структура, яка важко керується. Тому, спираючись на досвід, я можу сказати, що в новому уряді має бути не більше 12, а можливо, навіть 11 міністерств, які будуть розподілені за компетенцією і сферами. В багатьох речах їх можливо оптимізувати", - повідомив Гройсман.

Він також додав, що необхідно зменшити й кількість віце-прем'єрів, які не керують жодним міністерством. Скорочення Кабінету міністрів, за словами прем'єра, призведе до скорочення бюджетних коштів.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2019 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.