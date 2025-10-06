Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку

06 жовтня 2025, 12:46
Прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку
Фото: Google
Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки.

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Її прийняв президент Емманюель Макрон.

Про це пише France 24.

Напередодні ввечері Лекорню представив склад Кабінету міністрів. Однак зазнав жорсткої критики, оскільки більшість його членів були в попередньому уряді.

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць — з 9 вересня.

Призначення Лекорню — лояльного до Макрона центриста та колишнього консерватора — продовжило кризу незгоди між парламентом і президентом. Ліві сили, які перемогли на парламентських виборах влітку 2024 року, вимагають, щоб Макрон призначив очільника уряду від них. Лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» Жордан Барделла закликав президента розпустити Національні збори.

Франція Себастьян Лекорню Емануель Макрон

