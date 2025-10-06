Прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку
Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Її прийняв президент Емманюель Макрон.
Про це пише France 24.
Напередодні ввечері Лекорню представив склад Кабінету міністрів. Однак зазнав жорсткої критики, оскільки більшість його членів були в попередньому уряді.
Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць — з 9 вересня.
Призначення Лекорню — лояльного до Макрона центриста та колишнього консерватора — продовжило кризу незгоди між парламентом і президентом. Ліві сили, які перемогли на парламентських виборах влітку 2024 року, вимагають, щоб Макрон призначив очільника уряду від них. Лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» Жордан Барделла закликав президента розпустити Національні збори.