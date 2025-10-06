Прем’єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки.

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Її прийняв президент Емманюель Макрон.

Про це пише France 24.

Напередодні ввечері Лекорню представив склад Кабінету міністрів. Однак зазнав жорсткої критики, оскільки більшість його членів були в попередньому уряді.

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць — з 9 вересня.

Призначення Лекорню — лояльного до Макрона центриста та колишнього консерватора — продовжило кризу незгоди між парламентом і президентом. Ліві сили, які перемогли на парламентських виборах влітку 2024 року, вимагають, щоб Макрон призначив очільника уряду від них. Лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» Жордан Барделла закликав президента розпустити Національні збори.