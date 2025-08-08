Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент білорусі заявив, що не планує балотуватися на восьмий термін

08 серпня 2025, 21:47
Президент білорусі заявив, що не планує балотуватися на восьмий термін
Він також заперечив, що його молодший син Микола може стати його наступником.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашено 25 липня дав інтервʼю журналісту Саймону Шустеру з журналу Time.

Про це пишуть на сайті президента білорусі.

Серед іншого, він заявив, що не планує балотуватися на восьмий президентський термін.

"Ні, я зараз вже не планую, вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає", — сказав лукашенко.

Він також заперечив, що його молодший син Микола може стати його наступником.

"Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти захочеш запитати. Ні, ні, ні. Ось ти в нього запитай — ти його можеш так сильно образити цим", — заявив лукашенко.

лукашенко припустив, що наступним президентом білорусі може стати людина, яка буде проводити "дещо іншу політику". Однак застеріг від революційних дій та закликав розвивати країну революційний шляхом, з опорою на "плечі сильних".

Олександр ЛукашенкоБілорусь

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється