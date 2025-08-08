Президент білорусі заявив, що не планує балотуватися на восьмий термін

Він також заперечив, що його молодший син Микола може стати його наступником.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашено 25 липня дав інтервʼю журналісту Саймону Шустеру з журналу Time.

Про це пишуть на сайті президента білорусі.

Серед іншого, він заявив, що не планує балотуватися на восьмий президентський термін.

"Ні, я зараз вже не планую, вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає", — сказав лукашенко.

"Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти захочеш запитати. Ні, ні, ні. Ось ти в нього запитай — ти його можеш так сильно образити цим", — заявив лукашенко.

лукашенко припустив, що наступним президентом білорусі може стати людина, яка буде проводити "дещо іншу політику". Однак застеріг від революційних дій та закликав розвивати країну революційний шляхом, з опорою на "плечі сильних".