Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Чехії закликає НАТО показати силу перед росією

11 листопада 2025, 16:32
Президент Чехії закликає НАТО показати силу перед росією
Павел наголосив, що необхідна адекватна відповідь і Заходу потрібно демонструвати силу.

Неодноразові порушення росією повітряного простору країн НАТО не можна терпіти нескінченно, заявив президент Чехії Петр Павел під час дискусії зі школярами у Карловарському краї.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Павел наголосив, що необхідна адекватна відповідь і Заходу потрібно демонструвати силу. "росія у всьому, що вона робить, визнає лише силу, а стриманість сприймає як слабкість", – зазначив президент Чехії та колишній голова Військового комітету НАТО.

Він уточнив, що це не означає, що кожне порушення повітряного простору буде каратися збиттям літака, але у разі повторення подібних інцидентів така міра може стати необхідною.

Президент нагадав, що під час його керівництва Військовим комітетом НАТО росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини. "Лише після десятого явного порушення турки розлютилися і збили один з російських літаків – і настав мир", – розповів Павел.

За його словами, нинішні порушення росією повітряного простору НАТО є своєрідним тестом: країна перевіряє ефективність протиповітряної оборони та рішучість країн-членів Альянсу. "Якщо хтось проявляє силу і рішучість, він отримує повагу росіян, якщо стриманість – сприймається як слабкість", – підкреслив президент Чехії.

Чехіявійна в Україніпетр павелросія загроза

Останні матеріали

За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється