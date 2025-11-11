Президент Чехії закликає НАТО показати силу перед росією

Павел наголосив, що необхідна адекватна відповідь і Заходу потрібно демонструвати силу.

Неодноразові порушення росією повітряного простору країн НАТО не можна терпіти нескінченно, заявив президент Чехії Петр Павел під час дискусії зі школярами у Карловарському краї.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Павел наголосив, що необхідна адекватна відповідь і Заходу потрібно демонструвати силу. "росія у всьому, що вона робить, визнає лише силу, а стриманість сприймає як слабкість", – зазначив президент Чехії та колишній голова Військового комітету НАТО.

Він уточнив, що це не означає, що кожне порушення повітряного простору буде каратися збиттям літака, але у разі повторення подібних інцидентів така міра може стати необхідною.

Президент нагадав, що під час його керівництва Військовим комітетом НАТО росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини. "Лише після десятого явного порушення турки розлютилися і збили один з російських літаків – і настав мир", – розповів Павел.

За його словами, нинішні порушення росією повітряного простору НАТО є своєрідним тестом: країна перевіряє ефективність протиповітряної оборони та рішучість країн-членів Альянсу. "Якщо хтось проявляє силу і рішучість, він отримує повагу росіян, якщо стриманість – сприймається як слабкість", – підкреслив президент Чехії.