Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови

Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу

Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у "рішучій підтримці" європейських прагнень країни.

Також Макрон засудив російську пропаганду.

"Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн", — наголосив президент Франції.

