Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови

27 серпня 2025, 19:09
Фото: Укрінформ
Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу
Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у "рішучій підтримці" європейських прагнень країни.
 
Про це пише AFP.
 
Також Макрон засудив російську пропаганду.
 
"Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн", — наголосив президент Франції.
 
Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.
