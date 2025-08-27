Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови
27 серпня 2025, 19:09
Фото: Укрінформ
Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу
Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у "рішучій підтримці" європейських прагнень країни.
Про це пише AFP.
Також Макрон засудив російську пропаганду.
"Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн", — наголосив президент Франції.
Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.