Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент ОБСЄ прибув до Києва: про що заявив

07 жовтня 2025, 14:07
Президент ОБСЄ прибув до Києва: про що заявив
Фото: t.me/yzheleznyak
Він підтвердив, що на осінньому засіданні в Стамбулі привітає президента Володимира Зеленського, який виступить перед Асамблеєю
В ОБСЄ закликали до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення українських дітей та виступили з чіткою позицією щодо України.
 
Про це заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто під час виступу у Верховній Раді.
 
"Наша декларація 2025 року закликає до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення дітей. І сьогодні я хотів би оголосити, що я запропоную, щоб наша Асамблея формально приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей та забезпечення відповідальності для росії", - сказав він.
 
За його словами, в ОБСЄ визнають глибокий гендерний вплив війни.
 
"Жінки в Україні переживають розлуку, травму та насильство. Вони мають бути центральним елементом відновлення та майбутнього України. Зобов'язання нашої Асамблеї не є символічними. Вони є частиною нашої щоденної роботи. Із першого дня мого перебування на посаді Україна була моїм головним пріоритетом", - підкреслив Понса Самп’єрто.
 
Президент Асамблеї ОБСЄ наголосив на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, справедливості та відповідальності за воєнні злочини, а також демократичного європейського майбутнього країни.
 
Він підтвердив, що на осінньому засіданні в Стамбулі привітає президента Володимира Зеленського, який виступить перед Асамблеєю, та запросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука приєднатися до зимової зустрічі у Відні для поглиблення парламентського співробітництва.
 
"Дякую за запрошення на саміт Кримської платформи у Стокгольмі. Я підтверджую свою участь і чітко заявляю: Крим це Україна", - додав він.
 
Окремо Понса Самп’єрто закликав негайно звільнити трьох представників ОБСЄ, яких незаконно затримала росія, зазначивши, що їхнє затримання порушує міжнародні норми та є зневагою до організації.
 
Послання буде передане на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні в грудні, де організація знову виступить єдиним голосом на підтримку України.

 

ОБСЄросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється