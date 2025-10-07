Президент ОБСЄ прибув до Києва: про що заявив

Він підтвердив, що на осінньому засіданні в Стамбулі привітає президента Володимира Зеленського, який виступить перед Асамблеєю

В ОБСЄ закликали до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення українських дітей та виступили з чіткою позицією щодо України.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто під час виступу у Верховній Раді.

"Наша декларація 2025 року закликає до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення дітей. І сьогодні я хотів би оголосити, що я запропоную, щоб наша Асамблея формально приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей та забезпечення відповідальності для росії", - сказав він.

За його словами, в ОБСЄ визнають глибокий гендерний вплив війни.