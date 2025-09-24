Президент Південної Кореї закликав до "нової ери" у відносинах із КНДР

Відносини між Вашингтоном і Сеулом досі напружені

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на "настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку".

Про це повідомляє Bloomberg.

У промові на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку очільник Південної Кореї пообіцяв "відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю та перейти до позиції взаємної довіри". Він наголосив, що Південна Корея прагнутиме "покласти край порочному колу непотрібної" військової напруги та ворожих дій на Корейському півострові, зокрема шляхом активізації обмінів з Північною Кореєю, навіть попри "серйозне завдання" денуклеаризації.

"Були часи, коли демократія та мир опинялися під загрозою, але щоразу Корея підіймалася з незламною силою – навіть під час перевороту", – заявив він.

Президент Південної Кореї провів паралелі між 80-річною історією країни та історією Організації Об’єднаних Націй. Лі, який обійняв посаду у червні, закликав Раду безпеки ООН розширити кількість місць для непостійних членів, щоб відобразити зміни у міжнародному середовищі та сприяти багатосторонньому ухваленню рішень.