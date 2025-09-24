Президент Південної Кореї закликав до "нової ери" у відносинах із КНДР
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на "настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку".
Про це повідомляє Bloomberg.
Президент Південної Кореї провів паралелі між 80-річною історією країни та історією Організації Об’єднаних Націй. Лі, який обійняв посаду у червні, закликав Раду безпеки ООН розширити кількість місць для непостійних членів, щоб відобразити зміни у міжнародному середовищі та сприяти багатосторонньому ухваленню рішень.