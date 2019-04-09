Президент пропонує саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

За незаконний продаж бурштину каратимуть штрафом до 170 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Відповідний законопроєкт №2059 з'явився на сайті парламенту. Президент визначив його як невідкладний, повідомляє "Громадське".

Окрім позбавлення волі на строк до трьох років, за незаконний видобуток бурштину пропонують карати обмеженням волі на аналогічний термін, а також штрафами у розмірі 700-3000 неоподаткованих мінімумів, тобто 11,9-51 тисяч гривень.

За незаконний продаж бурштину каратимуть штрафом до 170 тисяч гривень або позбавленням (чи обмеженням) волі на строк до 6 років. У випадках, коли видобуток бурштину здійснюється у заповідній зоні або цей злочин особа вчиняє повторно Зеленський пропонує запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4-7 років.

"Через самовільне користування надрами та застосовувані методи видобування бурштину (здебільшого застосовується метод гідророзмиву) щорічно на великих площах української землі змінюється гідрологічний режим, знищуються десятки гектарів лісових масивів і земельних угідь, пошкоджується ґрунтовий і рослинний покрови, псується родючий шар землі, що істотно обмежує можливість подальшої експлуатації ґрунту, та в кінцевому результаті може призвести до екологічної катастрофи", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту президента.

Нагадаємо, що Зеленський доручив уряду легалізувати гральний бізнес і видобуток бурштину до 1 грудня.