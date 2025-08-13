Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Румунії відвідає Київ восени на запрошення Зеленського

13 серпня 2025, 09:53
джерело RFI
Візит планується вже цієї осені.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про запланований візит до Києва восени цього року. 

Поїздка відбудеться на запрошення президента України Володимира Зеленського, написав Дан у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).

"Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені", - йдеться в пості. 

Дан наголосив на необхідності досягнення тривалого миру в Україні та припинення щоденних російських обстрілів. Він також підкреслив, що мир має бути результатом переговорів, у яких враховується позиція самої України.

Румунський президент висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню.

"Мирна угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Як сусід і партнер, ми продовжуватимемо допомагати Україні в її зусиллях досягти справедливого миру для свого народу", - написав Дан.

Він також підкреслив, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою Чорного моря та всієї Європи.

Зазначимо, що це стане першим його візитом до України з моменту вступу на посаду. В травні новий проєвропейський президент Румунії склав присягу.

 

РумуніявізитУкраїнаНікушор Дан

