Президент Румунії відвідає Київ восени на запрошення Зеленського
Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про запланований візит до Києва восени цього року.
Поїздка відбудеться на запрошення президента України Володимира Зеленського, написав Дан у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).
"Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені", - йдеться в пості.
Дан наголосив на необхідності досягнення тривалого миру в Україні та припинення щоденних російських обстрілів. Він також підкреслив, що мир має бути результатом переговорів, у яких враховується позиція самої України.
Румунський президент висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню.
"Мирна угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Як сусід і партнер, ми продовжуватимемо допомагати Україні в її зусиллях досягти справедливого миру для свого народу", - написав Дан.
Він також підкреслив, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою Чорного моря та всієї Європи.
Зазначимо, що це стане першим його візитом до України з моменту вступу на посаду. В травні новий проєвропейський президент Румунії склав присягу.