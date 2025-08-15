Президент США не взяв Келлога через його "проукраїнськість" – CNN

Це може свідчити про бажання уникнути напруження під час переговорів із путіним.

Спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті між Дональдом Трампом та президентом рф Володимиром путіним.

Причиною стала позиція москви, повідомляє CNN з посиланням на обізнаних посадовців адміністрації Трампа.

За словами одного з джерел, російська сторона сприймає Келлога як прихильника України, що могло б зробити його присутність на переговорах "контрпродуктивною".

Двоє високопоставлених представників адміністрації заявили, що Келлог передав Дональду Трампу та держсекретарю Марко Рубіо всю інформацію, яку зібрав під час контактів з українською стороною. Вони також наголосили, що його відсутність на зустрічі не є критичною.

Один зі співрозмовників додав, що Рубіо не сприймається як поблажливий до рф, з огляду на його попередні заяви, у яких він називав путіна військовим злочинцем. Утім, в європейських колах занепокоєні тим, що Келлог не увійшов до делегації.

"Він сподівався бути там, і він мав бути там", - заявив один європейський посадовець, додавши, що його відсутність є втратою з огляду на глибоке розуміння ситуації.

За його словами, Келлог найкраще розуміє, на які компроміси може погодитися Україна в рамках потенційної угоди.

Співрозмовники CNN припускають, що Келлог, ймовірно, буде включений до складу делегації на майбутніх зустрічах за участю США, росії та України.

