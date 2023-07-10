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ПОЛІТИКА

Президент Туреччини заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни

10 липня 2023, 14:21
Президент Туреччини заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни
Фото: Прямий
Він додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог.

Президент Реджеп Таїп Ердоган у понеділок закликав Європейський Союз відкрити двері для вступу Туреччини в блок, щоб Анкара підтримала членство Швеції в НАТО.

Про це він сказав перед вильотом на саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляють Daily Sabah, "Анадолу".

"Спочатку давайте відкриємо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції так само, як ми це зробили для Фінляндії", – зазначив Ердоган.

Він додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС, Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. Подавши офіційну заявку на вступ до ЄС у 1987 році, Туреччині довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус кандидата на вступ. На початок переговорів про членство Туреччині довелося чекати ще шість років – до 2005 року – що є надзвичайно довгим процесом у порівнянні з іншими кандидатами. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій сторони обговорили ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспективи вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччини винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС. 

ЄСТуреччинаНАТОЕрдоган

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