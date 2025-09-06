Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент України відповів на запрошення путіна: "Хай приїде до Києва"

06 вересня 2025, 09:57
Президент України відповів на запрошення путіна:
Фото: Telegram/Зеленський
На думку глави держави, пропозиція путіна про переговори в москві — спроба затягнути час.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора владіміра путіна приїхати до москви для переговорів про врегулювання війни. Він наголосив, що не може вести діалог у столиці держави, яка щодня обстрілює Україну.

Про це він заявив у п'ятничному інтерв’ю телеканалу ABC News.

"Він може приїхати до Києва, — сказав Зеленський. — Я не можу поїхати до москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних ударів, атаки. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. путін розуміє це".

Водночас глава держави підкреслив, що відкритий до переговорів у будь-якому іншому форматі, але вважає пропозицію путіна свідомою спробою відтермінувати зустріч. Зеленський додав, що очільник кремля "грає у політичні ігри зі Сполученими Штатами" замість того, щоб шукати реальні шляхи до миру.

Зі свого боку путін у середу заявив, що "ніколи не був проти зустрічі із Зеленським" і запросив українського лідера приїхати до москви. На це Зеленський відповів, що така пропозиція є неприйнятною в умовах триваючої агресії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цього тижня повідомив, що низка країн, зокрема Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та кілька держав Перської затоки, висловили готовність виступити майданчиком для можливих переговорів.

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене або для інших", — підсумував Зеленський.

