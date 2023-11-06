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Президентка Єврокомісії: кращий шлях для стабільності і безпеки України – її членство в ЄС

06 листопада 2023, 14:26
Президентка Єврокомісії: кращий шлях для стабільності і безпеки України – її членство в ЄС
Фото: Укрінформ
Вступ України до ЄС - найкращий шлях для гарантування її безпеки, стабільності і заможності на середню й довгострокову перспективу.

Сам же процес розширення теж відповідає геостратегічним інтересам Європейського Союзу.

Про це сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на виступі перед послами Євросоюзу, передає Укрінформ

"Кращий шлях, щоб забезпечити стабільність та заможність для України у середньостроковій та більш віддаленій перспективі, є, безумовно, членство в Європейському Союзі. Просто подумайте про це. Щоб відновити Україну - Європа є відповіддю. Для того, щоб ще більше зміцнити українську демократію, - Європа є відповіддю. Для захисту України від майбутнього втручання - Європа є відповіддю", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що наскільки вступ до ЄС є важливим для України, настільки ж це працює й у зворотному напрямку - процес розширення є важливим для самого Європейського Союзу. 

"В світі, де розмір і вага мають значення, чітко зрозуміло, що у геостратегічних інтересах Європи - завершити нашого Європейського Союзу. З населенням більше 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному, заможному Європейському Союзі. Лише подумайте про це. Історія кличе нас знову, тож це нашому поколінню відповідати на цей заклик", - підсумувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що в цю суботу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Вона, зокрема, зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

 

Урсула фон дер ЛяєнПрезидент Єврокомісії

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