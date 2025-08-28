Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президенти України і Туреччини обговорили гарантії безпеки

28 серпня 2025, 20:55
Президенти України і Туреччини обговорили гарантії безпеки
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Вони також обмінялися думками щодо дипломатії та удар по турецькому об’єкту в Києві.

В четвер, 28 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, подальші дипломатичні кроки та гарантії безпеки для України.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме росія ухиляється від нього та продовжує війну", - йдеться у дописі. 

Він також нагадав, що того ж дня рф завдала масованого удару по Україні, зокрема по турецькому підприємству в Києві. Пошкоджено також посольство Азербайджану та інші цивільні об’єкти.

"Це відповідь Путіна на спроби України, США та європейських партнерів зупинити вбивства. Потрібен тиск санкційний, митний, політичний. Розраховуємо на рішучі кроки", - додав президент.

Окремо лідери обговорили питання гарантій безпеки для України.

Зеленський повідомив, що радники з національної безпеки наразі працюють над кожним компонентом майбутньої безпекової угоди, і вже наступного тижня очікується завершення письмової конфігурації.

"Президент Ердоган долучає до цього процесу міністра оборони Туреччини, щоб оцінити, як саме Анкара може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема й у Чорному морі", - сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що росія атакувала турецький завод Bayraktar в Києві.

 

