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"Промисловий безвіз": Україна домовилася з ЄС про підписання угоди для деяких видів продукції

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вдалося домовитися про підписання угоди АССА, так званого промислового безвіза, за деякими видами продукції з доданою вартістю.
"Промисловий безвіз": Україна домовилася з ЄС про підписання угоди для деяких видів продукції Фото: google.com

Про це вона заявила на першій щорічній міжнародній конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", передає "Економічна правдв" з посиланням на Укрінформ.

За її словами, з 1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови торгівлі з ЄС в напрямку їх подальшої лібералізації.

"Зокрема, ми домовилися про підписання Угоди АССА, так званого промислового безвіза, за деякими видами продукції з доданою вартістю - це низьковольтне устаткування, електромагнітне обладнання, машини і механізми", - сказала Стефанишина.

За її словами, це означає, що вироблена в Україні продукція, яка буде підпадати під ці категорії, в разі отримання сертифікату українського органу ринкового нагляду, буде мати безперешкодний доступ на ринок ЄС.

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12 12 2020 12:53
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