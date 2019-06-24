Протести у Грузії: Росія заявила про погіршення якості алкогольної продукції

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини заявила про погіршення якості алкогольної продукції, що надходить із Грузії.

"Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд Компанії", ТОВ "Кахетинське Традиційне Виноробство", ТОВ "Бадагони", ТОВ "Дом Грузинського Вина", ТОВ "Корпорація Грузинське Вино", ТОВ "Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв", ТОВ "Батоно")", – повідомляє "Українська правда".

Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.

Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини", – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.

Примітно, що це повідомлення з'явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і масових протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.

Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.

Нагадаємо, що у аеропортах Грузії туристів зустрічатимуть з вином, із тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві.