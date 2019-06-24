Протести у Грузії: Росія заявила про погіршення якості алкогольної продукції
"Із 2014 року до 2018 року кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузія, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і склала в 2018 році 203 тисячі літрів (АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд Компанії", ТОВ "Кахетинське Традиційне Виноробство", ТОВ "Бадагони", ТОВ "Дом Грузинського Вина", ТОВ "Корпорація Грузинське Вино", ТОВ "Компанія Грузинських Вин і Алкогольних Напоїв", ТОВ "Батоно")", – повідомляє "Українська правда".
Усі партії зазначеної продукції не допущені до ввезення в Російську Федерацію.
Зазначається, що в 2017 році лабораторії Росспоживнагляду ввели "високотехнологічні методи контролю, що дозволяють виявити порушення технології виробництва продукції та сировини", – і тепер відомство посилило контроль за якістю і безпекою грузинського алкоголю.
Примітно, що це повідомлення з'явилося після скандалу з російською делегацією в Тбілісі і масових протестів, що послідували за її приїздом із 20 червня.
21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.
Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.
Нагадаємо, що у аеропортах Грузії туристів зустрічатимуть з вином, із тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху