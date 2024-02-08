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ПОЛІТИКА

Протидія російській агресії: Канцлер Німеччини розглядає чотири кроки для закінчення війни в Україні

08 лютого 2024, 10:46
Протидія російській агресії: Канцлер Німеччини розглядає чотири кроки для закінчення війни в Україні
Канцлер закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що можуть зробити західні країни, щоб швидше завершити війну росії проти України. Його пропозиція складається з чотирьох кроків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"По-перше, ми повинні продовжувати надавати підтримку. 1 лютого Рада ЄС ухвалила рішення виділити Україні додатково 54 млрд доларів у вигляді фінансової допомоги протягом найближчих чотирьох років. Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою", - заявив він.

Канцлер закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення.

"Як і США та інші країни, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки, щоб Україна могла стримувати і захищати себе від майбутніх російських атак. Будучи високорозвиненою промисловою країною і майбутнім членом ЄС, Україна зможе утримувати добре оснащену сучасну армію, якщо їй вдасться відбити агресію росії. Така перспектива підвищує безпеку всіх нас", - підкреслив він.

По-друге, Захід повинен продовжувати рухатися в стратегічному ключі по обидва боки Атлантики.

"путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України", - підкреслив він.

За словами Шольца, інші країни по всьому світу уважно стежать за тим, чи можна використати ці розбіжності у своїх інтересах і чи зможуть розгорнутися кампанії з дезінформації,

"Ми повинні довести, що вони помиляються, переконавши громадян по обидва боки Атлантики в тому, що перемога росії зробить світ набагато небезпечнішим. Вона також призведе до напруження наших бюджетів і поставить під загрозу свободу і процвітання кожного з нас", - заявив канцлер.

Він додав, що Захід протистоятиме будь-яким спробам втягнути НАТО у війну з росією.

"По-третє, ми не бачимо себе в стані війни з росією і не прагнемо до конфронтації з нею. Ми будемо протистояти будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну росії проти України", - заявив чиновник.

По-четверте, за його словами, колективне стримування та оборона НАТО мають бути надійними.

"Чим швидше путін зрозуміє, що ми в цій справі надовго, тим швидше закінчиться війна в Україні. Єдиний спосіб, яким ми можемо сприяти встановленню міцного миру, - це наша підтримка, єдність і рішучість. Ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, 31 січня Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами.

війнаШольцпідтримка України

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