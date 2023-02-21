Пригожин отримав $250 млн від країни-агресора, що перебуває під санкціями — FT

Багаторічні західні санкції проти Пригожина не змогли зупинити сотні мільйонів, які надходили до нього від видобутку нафти.

Підсанкційний засновник російського ПВК "Вагнер" Євген Пригожин отримав понад 250 млн доларів доходу за останні чотири роки від видобутку нафти, газу, алмазів і золота в таких країнах як Судан, Сирія та інші.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Пригожин вперше потрапив під санкції США в грудні 2016 року, а в 2021 році був оголошений в розшук ФБР.

Але багаторічні західні санкції проти Пригожина не змогли зупинити сотні мільйонів, які надходили до нього від видобутку нафти, газу, алмазів і золота від найманців в таких країнах, як Судан і Сирія. "Вагнера" звинувачують у порушеннях прав людини, включаючи вбивства, тортури і зґвалтування, майже в кожній країні, де він працював.

У 2018 році уряд США наклав санкції на Evro Polis, підконтрольну Пригожину компанію, яка отримала енергетичні концесії від президента Сирії Башара Асада в обмін на те, що найманці "Вагнера" звільняли нафтові родовища від ІДІЛ під час громадянської війни в країні.

Звітність Evro Polis показує, що санкції мали обмежений вплив на її діяльність: у 2020 році компанія продовжувала генерувати продажі на суму $134 млн, а чистий прибуток того року становив 90 млн дол.

Це становило 180% рентабельності акціонерного капіталу, який був репатрійований до Росії. У грудні 2021 року, за два місяці до вторгнення, компанія повідомила про пов'язане з контрактами падіння доходів до трохи більше ніж $400 тис, але все ще могла похвалитися $92 млн готівки на своєму балансі.

Інші операції Пригожина з найманцями набагато менші, але вони продовжують торгувати, незважаючи на санкції. Компанія M Invest, що займається видобутком золота в Судані, яка потрапила під санкції уряду США в липні 2020 року, наступного року все одно отримала 2,6 млн доларів.

Дві компанії, які, судячи з експортних звітів, відвантажили велику кількість промислового обладнання компаніям, що підтримуються Вагнером, у Судані та Центральноафриканській Республіці, отримали понад 6 млн дол доходу до кінця 2021 року.

Звітність також показує, як деякі підконтрольні Пригожину компанії, схоже, перевели свою діяльність на інші підприємства перед тим, як західні країни почали їх закривати. "Меркурій", компанія, що працює в сирійському нафтовому секторі і потрапила під санкції ЄС у 2021 році, за три роки, що передували запровадженню санкцій, продала продукції на $67 млн , але після цього задекларувала нульовий дохід.

Аналіз підтримуваних Вагнером видобувних компаній ґрунтується на їхній останній доступній звітності до грудня 2021 року. Доходи і прибутки, задекларовані цими компаніями в росії, були переведені з рубля в долари за поточним обмінним курсом. Водночас аналіз не враховує внутрішні російські підприємства Пригожина, які отримали великі державні контракти і становлять значну частину його статків.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну приватна військова компанія "вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.