"Примари" ГУР знищили у Криму російські гелікоптери Мі-8 та РЛС “небо-У”

Скриншот з відео

Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Як зазначається, авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари".

Внаслідок нальоту уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

На кадрах показано уламки одного зі знищених "Примарами" ГУР вертольота Мі-8.

