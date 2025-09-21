"Примари" ГУР знищили у Криму російські гелікоптери Мі-8 та РЛС “небо-У”
21 вересня 2025, 13:13
Скриншот з відео
Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8.
Бійці ГУР уразили три російські гелікоптери Мі-8 у тимчасово окупованому Криму. Також атаковано РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
Як зазначається, авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари".
Внаслідок нальоту уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".
На кадрах показано уламки одного зі знищених "Примарами" ГУР вертольота Мі-8.