Пристайко сумнівається, що "нормандський саміт" відбудеться у квітні: зустріч поки не готується
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів "нормандської четвірки", яка за домовленостями на попередній зустрічі має відбутися у квітні, повідомляє "Громадське".
Про це Пристайко заявив журналістам під час візиту до Італії, передає Reuters.
"Я упевнений, що коли лідери скажуть, що зустрінуться у квітні, вони… але поки я цього не бачу, хоча й готуюсь (до нового "нормандського саміту" - ред.)", - цитує видання главу МЗС.
Пристайко зазначив, що підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого.
"Можливо, це буде набагато швидше, ніж минулого разу, і, можливо, ми досягнемо більшого прогресу. Але вибачте, я в цьому сумніваюсь", - сказав він.
Нагадаємо, що наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі
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