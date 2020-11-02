Пристайко сумнівається, що "нормандський саміт" відбудеться у квітні: зустріч поки не готується

Про це Пристайко заявив журналістам під час візиту до Італії

Пристайко зазначив, що підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів "нормандської четвірки", яка за домовленостями на попередній зустрічі має відбутися у квітні, повідомляє "Громадське".

Про це Пристайко заявив журналістам під час візиту до Італії, передає Reuters.

"Я упевнений, що коли лідери скажуть, що зустрінуться у квітні, вони… але поки я цього не бачу, хоча й готуюсь (до нового "нормандського саміту" - ред.)", - цитує видання главу МЗС.

Пристайко зазначив, що підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого.

"Можливо, це буде набагато швидше, ніж минулого разу, і, можливо, ми досягнемо більшого прогресу. Але вибачте, я в цьому сумніваюсь", - сказав він.

Нагадаємо, що наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі