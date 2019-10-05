"Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею

Співзасновник найбільшої у світі соціальної мережі закликає американський уряд, поки ще не пізно, розділити Facebook на кілька компаній

35-річний Кріс Х'юз разом з Марком Цукербергом і ще кількома студентами створили Facebook у 2004 році. У 2007 році він пішов з компанії. Йому не вдалося переконати Цукерберга продати свій проект Yahoo за мільярд і стати мультимільйонером. Цукерберг не хотів собі боса, він завжди хотів домінувати.

9 травня 2019 року Х'юз написав на сторінках The New York Times колонку "Прийшов час зруйнувати Facebook".

Чому він вирішив, що їхнє спільне дітище потрібно знищити?

14 тез з детального маніфесту Хьюза:

1. Вплив Марка приголомшує, набагато більше, ніж вплив кого-небудь у приватному секторі або в уряді. Він контролює три основні комунікаційні платформи - Facebook, Instagram і WhatsApp - які щодня використовують мільярди людей.

Правління Facebook працює швидше як консультативний комітет, ніж наглядач, тому що Марк контролює близько 60% голосуючих акцій.

Один Марк може вирішувати, як налаштувати алгоритми Facebook, щоб визначати, що люди бачать у своїх новинних стрічках, які налаштування конфіденційності вони можуть використовувати і навіть які повідомлення доставляються.

2. Марк хороший, добрий чоловік. Але я незадоволений, що його фокус на зростанні привів до того, що він пожертвував безпекою і ввічливістю заради кліків. Я розчарований в собі і в ранній команді Facebook за те, що я не замислювався про те, як алгоритм новинної стрічки може змінити нашу культуру, вплинути на вибори і розширити можливості націоналістичних лідерів.

І я турбуюся, що Марк оточив себе командою, яка зміцнює його переконання, а не кидає їм виклик.

3. Ми - нація з традицією приборкання монополій, незалежно від того, наскільки добросовісними можуть бути лідери цих компаній.

Сила Марка безпрецедентна і вона антиамериканська. Прийшов час розлучитися з Facebook.

Найбільш проблематичним аспектом впливу Facebook є односторонній контроль Марка над висловлюваннями. Інженери Facebook пишуть алгоритми, які вибирають, які коментарі або події користувачів будуть відображатися в новинних стрічках друзів і сім'ї. Ці правила є власністю компанії і настільки складні, що чимало співробітників Facebook самі їх не розуміють.

4. Америка була побудована на ідеї, що влада не повинна бути зосереджена в руках однієї людини, тому що ми всі схильні до помилок.

5. За останні 20 років понад 75% американських галузей, від авіакомпаній до фармацевтики, проходили період підвищеної концентрації на ринку, а середній розмір публічних компаній потроївся. Результатом є зниження рівня підприємництва, уповільнення зростання продуктивності, підвищення цін і скорочення вибору для споживачів.

Те ж саме відбувається в соціальних мережах і цифрових комунікаціях.

Оскільки Facebook домінує в соціальних мережах, він не стикається з ринковою відповідальністю.

Я не звинувачую Марка за його прагнення до домінування...І все ж він створив Левіафан, який витісняє підприємництво і обмежує вибір споживачів.

6. З перших днів Марк використовував слово "домінування" для опису наших амбіцій, без натяку на іронію чи смиренність. Тоді ми конкурували з цілою низкою соціальних мереж, не тільки з Myspace, але і з Friendster, Twitter, Tumblr, LiveJournal та іншими. Тиск перемагати їх стимулювало до інновацій та призвело до появи багатьох функцій, які відрізняють Facebook: прості, красиві інтерфейси, новинна стрічка, зв'язок з реальними особистостями та багато іншого.

7. Одного вечора, коли відбувся продаж Myspace, я пам'ятаю, як їхав додому з роботи з Марком назад в будинок, в якому ми жили з декількома інженерами і дизайнерами. Я був на пасажирському сидінні Infiniti S.U.V., яку наш інвестор Пітер Тіль купив для Марка, щоб замінити його ненадійний джип, який він водив.

Коли ми звернули з авеню Вальпараїсо, Марк зізнався в величезному тиску, яке він відчував.

Тепер, коли ми наймаємо так багато людей...", - сказав він, без його участі. "Ми просто не можемо зазнати невдачі.

Facebook перетворився з проекту, розробленого в нашій кімнаті в гуртожитку у серйозну компанію з юристами і відділом кадрів. У нас було близько 50 співробітників, і їхні сім'ї покладалися на Facebook, який їх годував. Я подивився у вікно і подумав про себе: це ніколи не зупиниться. Чим більшими ми стаємо, тим наполегливіше нам треба працювати, щоб продовжувати рости.

8. Фейсбучні версії сторі Snapchat і зникаючі повідомлення виявилися надзвичайно успішними. За рахунок Snapchat. На зборах, що відбулися в 2016 році, Марк попросив співробітників Facebook не дозволяти своїй гордості заважати користувачам отримувати те, що вони хочуть. Згідно з журналом Wired, повідомлення Цукерберга стало неофіційним гаслом в Facebook:

Не будьте занадто горді, щоб копіювати

9. Facebook заробляє гроші на цільовий рекламі, тобто користувачі не платять за використання сервісу. Але насправді це не безкоштовно, і, звичайно, це небезпечно.

Бізнес-модель Facebook заснована на тому, щоб залучити якомога більше нашої уваги, щоб спонукати людей створювати і ділитися додатковою інформацією про те, хто вони і ким вони хочуть бути. Ми платимо за Facebook нашими даними і нашою увагою, і в будь-якому випадку це не дешево.

Одного разу, лежачи на підлозі поруч з моїм однорічним сином, який грався зі своїми динозаврами, я зловив себе на тому, що гортаю Instagram, чекаючи, чи буде таке зображення красивіше попереднього. Що я роблю? Я знаю, що це погано для мене або для мого сина, і все ж я роблю це в будь-якому випадку.

Вибір за мною, але це не схоже на вибір

10. Влітку 2006 року Yahoo запропонувала нам $1 мільярд за Facebook. Я відчайдушно хотів, щоб Марк сказав так. Навіть мій маленький шматочок компанії зробив би мене мільйонером. Для 22-річного стипендіата з маленького містечка Північна Кароліна такі гроші були немислимі. Я був не один - майже кожна людина в компанії хотіла того ж.

Я нарешті запитав Марка, коли з'явився момент: "Як ти ставишся до Yahoo?". Він знизав плечима і відповів одним рядком:

"Я просто не знаю, чи зможу я працювати на Террі Семела", виконавчого директора Yahoo.

11. У Марка, можливо, ніколи не буде боса, але він потребує перевірки своєї влади. Американський уряд має зробити дві речі: зруйнувати монополію Facebook і відрегулювати компанію, щоб зробити її більш підзвітною американському народу.

По-перше, Facebook слід розділити на кілька компаній. Федеральна торгова комісія спільно з Міністерством юстиції повинні забезпечити дотримання антимонопольного законодавства шляхом скасування придбань в Instagram і WhatsApp і заборони майбутніх придбань на кілька років.

Комісія повинна була заблокувати ці злиття, але діяти ще не пізно.

Аж до недавнього часу WhatsApp та Instagram адмініструвались як незалежні платформи всередині материнської компанії, що має полегшити процес. Але час має суттєве значення: Facebook працює швидко, щоб об'єднати ці три компанії, що ускладнить роботу комісії з розділення їх.

12. Заборона на нові придбання забезпечить можливість для процвітання конкурентам та інвесторам, які роблять на них ставку. У цифрових рекламодавців раптово з'являться численні компанії, які будуть боротися за їх долари.

Але найбільшим переможцем був би американський народ.

Уявіть собі конкурентний ринок, на якому люди змогли вибирати соцмережу, яка б пропонувала більш високі стандарти конфіденційності, або соцмережу, яка б брала гроші, але мала менше реклами, або соцмережу, яка дозволяла б користувачам налаштовувати свої канали на свій розсуд.

13. Просто розділити Facebook недостатньо. Нам потрібне нове агентство, уповноважене Конгресом для регулювання технологічних компаній.

Його перший мандат повинен полягати у захисті приватного життя.

14. Агресивний наступ проти Facebook змусило б інших бегемотів, таких як Google і Amazon, двічі подумати про придушення конкуренції в своїх секторах, побоюючись, що вони можуть бути наступними.

Альтернатива похмура.

Якщо ми не вживатимемо заходів, монополія Facebook стане ще більш вкоріненою. Маючи в своєму розпорядженні велику частину персональних комунікацій в світі, гігант може добувати ці дані для побудови моделей, які надають перевагу над конкурентами на десятиліття вперед.

Джерело: LIGA.net