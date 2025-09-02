Атомна станція з 2022 року знаходять під окупацією росії.

Президент рф Володимир путін заявив, що оосія нібито готова до співпраці з США та Україною щодо ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні.

"До речі, ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, вже побіжно ці питання з ними обговорювали", - заявив Путін.

Згодом він додав, що це стосується і української сторони на Запорізькій АЕС. І якщо складуться сприятливі обставини.

"Ми обговорювали це з американськими колегами — ми можемо навіть утрьох попрацювати на станції", - додав диктатор.

Окупована ЗАЕС залишається об'єктом міжнародної стурбованості через загрози ядерній безпеці, які виникли після її захоплення російськими військами в 2022 році.