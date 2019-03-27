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П'ятьох кримських татар, затриманих під час обшуків у Криму, взяли під варту, – Денісова

"Так званий суд виніс рішення про тримання кримських татар під вартою до 15 травня"
Підконтрольний Кремлю суд у Криму взяв під варту п'ятьох затриманих під час обшуків кримських татар.
П Людмила Денісова. Фото: skelet-info.org

"У Київському районному суді міста Сімферополь розпочалися судові засідання щодо обрання запобіжних заходів затриманим сьогодні кримським татарам. Є вже перші рішення так званого суду: Тофіка Абдулгазієва та Рустема Сейтхалілова заарештували до 15 травня 2019 року", - написала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".

Згодом омбудсмен повідомила про завершення судових засідань щодо обрання запобіжних заходів Акіму Бекірову, Сейтвелі Сейтнабдієву та Фархату Базарову.

"Так званий суд виніс рішення про тримання кримських татар під вартою до 15 травня", - йдеться в повідомленні.

Вона також додала, що, за попередніми даними, сьогодні загалом буде розглянуто 12 клопотань.

Нагадаємо, що за підсумками обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму російські силовики затримали щонайменше 16 осіб.

 
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27 03 2019 22:43
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