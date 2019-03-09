Рада має намір прописати в Конституції право президента призначати директорів НАБУ і ДБР

Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1014, яким передбачено зміни до Конституції в частині розширення повноважень президента України.

За це проголосували 282 народних депутати, повідомляє LB.ua.

Законопроєктом пропонується прописати в статті 106 Конституції України два нові підпункти:

президент України створює НАБУ, призначає на посаду та звільняє з посад директора НАБУ і ДБР;

президент України створює незалежні регуляторні органи, які здійснюють регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їх склад.

"За чинним законами України президент має право призначати на посаду та звільняти, створювати певні регуляторні органи. Але Конституція України передбачає, що президент здійснює винятково повноваження, передбачені в Конституції України. На цій підставі КСУ визнав не відповідним Конституції України закон про Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг і енергетики. Щоб ми не ставили під сумнів можливість створення таких органів і можливість формування їх президентом, пропонуємо доповнити статтю 106 цього положення", - пояснив депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Чинними законами також прописано, що президент має право призначати на посаду, звільняти з посади директора НАБУ і директора ДБР. Процедура виписана законом, але в статті 106 повноважень для президента призначати на такі посади не прописано", - пояснив логіку законопроєкту Веніславський.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.