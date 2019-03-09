Рада має намір прописати в Конституції право президента призначати директорів НАБУ і ДБР
За це проголосували 282 народних депутати, повідомляє LB.ua.
Законопроєктом пропонується прописати в статті 106 Конституції України два нові підпункти:
- президент України створює НАБУ, призначає на посаду та звільняє з посад директора НАБУ і ДБР;
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президент України створює незалежні регуляторні органи, які здійснюють регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їх склад.
"За чинним законами України президент має право призначати на посаду та звільняти, створювати певні регуляторні органи. Але Конституція України передбачає, що президент здійснює винятково повноваження, передбачені в Конституції України. На цій підставі КСУ визнав не відповідним Конституції України закон про Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг і енергетики. Щоб ми не ставили під сумнів можливість створення таких органів і можливість формування їх президентом, пропонуємо доповнити статтю 106 цього положення", - пояснив депутатам представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
"Чинними законами також прописано, що президент має право призначати на посаду, звільняти з посади директора НАБУ і директора ДБР. Процедура виписана законом, але в статті 106 повноважень для президента призначати на такі посади не прописано", - пояснив логіку законопроєкту Веніславський.
Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.
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