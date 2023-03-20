Рада звільнила трьох міністрів

Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. 20 березня комітет Ради підтримав його відставку.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Гончаренко зазначає, що його кандидатуру на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.