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ПОЛІТИКА

Рада звільнила трьох міністрів

20 березня 2023, 14:25
Рада звільнила трьох міністрів
Фото: policy.info
Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. 20 березня комітет Ради підтримав його відставку.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Гончаренко зазначає, що його кандидатуру на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.

Верховна Радавідставкаміністри

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