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ПОЛІТИКА

Репресії в росії зросли, досягнувши рівня, якого не було зі сталінських часів – ООН

22 вересня 2023, 17:41
Репресії в росії зросли, досягнувши рівня, якого не було зі сталінських часів – ООН
росія москва протест
"Громадянське суспільство у росії закрите владою".

Репресії проти росіян жителів росії зросли після повномасштабного вторгнення москви в Україну минулого року, досягнувши рівня, небаченого зі сталінських часів.

Про це повідомляє The Guardian.

"Рівень репресій проти незалежних ЗМІ громадянського суспільства і взагалі проти всіх, хто висловлює інакодумство… є безпрецедентним у новітній історії", - заявила спеціальний доповідач ООН із ситуації з правами людини в росії Маріана Казарова журналістам у Женеві.

Представляючи висновки своєї першої доповіді, вона висловила жаль з приводу "величезних репресій" москви щодо критиків з початку війни в лютому 2022 року.

"Громадянське суспільство у росії закрите владою", - заявила вона журналістам.

Вона додала, що "репресії дуже складні", і практично щотижня з'являються нові закони, "щоб придушити" будь-яку форму критики чи інакомислення.

За даними "Левада-центру", ставлення жителів росії до Сталіна значно покращало за останні роки. На території росії між 2012 та 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%.

війна в Українірф тероризмрепресії

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