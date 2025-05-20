Республіканці закликають Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо путіна

У Республіканській партії зростає скептицизм щодо здатності Трампа переконати путіна укласти мирну угоду.

Попри роздратування небажанням російського диктатора владіміра путіна погодитися на припинення вогню, президент США Дональд Трамп не поспішає займати жорстку позицію щодо кремля. Такий підхід дедалі більше непокоїть республіканських законодавців, які закликають Трампа посилити тиск на москву.

Про це повідомляє видання The Hill.

У Республіканській партії зростає скептицизм щодо здатності Трампа переконати путіна укласти мирну угоду. Впливові сенатори вважають, що Сполученим Штатам слід відповісти на деструктивну поведінку москви потужнішими санкціями.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Сенат має напоготові законопроєкт про нові санкції проти рф, який може бути швидко ухвалений, якщо Білий дім підтримає ініціативу. За його словами, законопроєкт має широку двопартійну підтримку.

"Якщо санкції — це необхідна частина того, щоб змусити росіян добросовісно сісти за стіл переговорів, то так тому і бути", — наголосив Тун.

Інші республіканці виступили з різкою критикою політики Трампа щодо кремля. Сенатор Том Тілліс назвав путіна "брехуном" і додав, що російський режим лише використовує мирні переговори як привід для продовження війни.

"Адміністрація Трампа повинна натиснути на путіна і дати йому зрозуміти, що США не відступлять", — зазначив Тілліс.

Схожу позицію зайняв сенатор Роджер Вікер, який очолює комітет Сенату з питань збройних сил. Він закликав Вашингтон поводитися з путіним "як з воєнним злочинцем", і підкреслив, що кремль "ніколи не виконає жодної обіцянки".

Сенатор Джон Корнін також висловив занепокоєння тим, що путін "водить за носа США і Трампа", натякаючи на провал останніх дипломатичних зусиль.

"Зважаючи на минулу поведінку путіна, я не дуже оптимістично налаштований", — додав Корнін.

Попри це, Дональд Трамп не демонструє готовності кардинально змінити підхід до кремля. Після двогодинної розмови з путіним він лише закликав росію й Україну "негайно розпочати переговори про припинення вогню", не вдаючись до конкретних кроків щодо тиску на москву.

Тим часом сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь уже представили законопроєкт, що передбачає запровадження нових санкцій проти рф та введення тарифів щодо країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Втрата впевненості в мирному підході Трампа посилилася після того, як путін і глава МЗС рф Сєргєй Лавров проігнорували нещодавню мирну зустріч у Стамбулі. Прориву в діалозі не досягнуто, а в США зростає розчарування відсутністю рішучості з боку президента.