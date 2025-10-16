Reuters розповіло, як Україні вдається нищити російські НПЗ

Україна завдає ударів здебільшого безпілотниками "Лютий" та ФП-1, які здатні долати відстань у понад 1000 км.

За останні тижні Україна завдала близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі росії, вивівши з ладу мінімум 21% її нафтопереробних потужностей. Однак протидія росіян діпстрайкам стає все ефективнішою.

Україна завдає ударів не тільки по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни-агресорки, а й насосних станціях, сховищах та експортних терміналах.

НПЗ, розташований в Тюмені, є найвіддаленішим, атакованим в цій кампанії - відстань до нього становить 1992 км від кордону. При цьому деякі російські заводи були уражені по кілька разів.