Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Reuters розповіло, як Україні вдається нищити російські НПЗ

16 жовтня 2025, 21:55
Reuters розповіло, як Україні вдається нищити російські НПЗ
ФОТО ASTRA
Україна завдає ударів здебільшого безпілотниками "Лютий" та ФП-1, які здатні долати відстань у понад 1000 км.
За останні тижні Україна завдала близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі росії, вивівши з ладу мінімум 21% її нафтопереробних потужностей. Однак протидія росіян діпстрайкам стає все ефективнішою.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Україна завдає ударів не тільки по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни-агресорки, а й насосних станціях, сховищах та експортних терміналах.
 
НПЗ, розташований в Тюмені, є найвіддаленішим, атакованим в цій кампанії - відстань до нього становить 1992 км від кордону. При цьому деякі російські заводи були уражені по кілька разів.
 
Джерело агентства в українському уряді повідомило, що метою таких ударів є створення в країні-агресорці дефіциту бензину та дизельного палива для ускладнення просування окупантів на фронті.
 
Удари дронів по НПЗ росії вже спричинили перебої з поставками пального в російські регіони. Крім того, ціни на бензин у рф зросли приблизно на 10%.
 
Україна завдає ударів здебільшого безпілотниками "Лютий" та ФП-1, які здатні долати відстань у понад 1000 км.
 
Reuters з посиланням на джерело зазначає, що кожна атака передбачає використання і дронів-обманок, які запускають першими для розряджання російської ППО.
 
"Головною проблемою України є масштаб. Хоча вона постійно нарощує виробництво, у неї недостатньо безпілотників, щоб регулярно долати російські засоби ППО, водночас Росія також покращує рівень перехоплення, а це означає, що менша їх частина досягає своїх цілей", - пише агентство.
 
Для подолання ворожих систем радіоелектронної боротьби Україна використовує технологію оптичного наведення. Дрон фотографує ландшафт під собою і порівнює його з завантаженою мапою, що унеможливлює глушіння такої навігаційної системи.
 
Джерела Reuters також підтвердили інформацію щодо отримання Україною розвідданих від США для проведення діпстрайків.

 

НПЗвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється