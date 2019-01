Режисер "Володаря перснів" створить фільм про The Beatles Коли вийде фільм, поки невідомо

Режисер фільму "Володар перснів" Пітер Джексон створить фільм про гурт The Beatles у період, коли вони записували альбом Let It Be.

Фото: hollywoodreporter.com

Альбому Let It Be у 2019-му виповнюється 50 років – це остання платівка гурту. Джексон у фільмі використає 55 годин записів 1969 року. Вже тоді музиканти хотіли зняти фільм про створення нових пісень, тому знімальна група проводила репетиції разом із ними, повідомляє Hollywood Reporter. Невдовзі після запису альбому гурт розпався. Останнім публічним виступом The Beatles став концерт на даху студії. Окрім записів, Джексон також буде співпрацювати з колишніми учасниками The Beatles Полом Маккартні та Рінго Старром, а також вдовами Джона Леннона та Джорджа Гаррісона. Планується, що разом із стрічкою вийде відреставрована версія альбому Let It Be. Також, найкращим драматичним фільмом 2018 року визнали стрічку Брайана Сінгера "Богемна рапсодія", присвячену гурту Queen. Додамо, біографічна драма "Богемна рапсодія" про життя Фредді Меркьюрі, соліста групи Queen, стала найуспішнішим музичним байопіком в історії кіно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію