РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї та сотні боєприпасів, вилучених під час інциденту

Вогнепальну зброю та боєприпаси, вилучені в українських моряків під час інциденту в Керченській протоці, не було передано Києву, вони залишилися в Москві як речові докази у справі, заявив адвокат українських моряків Микола Полозов

Адвокат також уточнив, що багато моряків скаржилися, що їм не було повернено особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо, вилучені у них прикордонниками. "Ми зараз розбиратимемося, і в разі, якщо це так, вживатимемо відповідних заходів", - сказав Полозов.

Вогнепальну зброю та боєприпаси, вилучені в українських моряків під час інциденту в Керченській протоці, не було передано Києву, вони залишилися в Москві як речові докази у справі, заявив адвокат українських моряків Микола Полозов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Було вилучено близько 30 одиниць зброї моряків, зокрема автомати Калашникова і пістолети Макарова, сотні одиниць боєприпасів до артилерійських установок, а також радіонавігаційне обладнання", - сказав Полозов "Інтерфаксу". "Також морякам не повернули вилучені у них стільникові телефони, флеш-карти, електронні накопичувачі. Усе це залишилося як речові докази в Росії", - заявив він.

Адвокат також уточнив, що багато моряків скаржилися, що їм не було повернено особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо, вилучені у них прикордонниками.

"Ми зараз розбиратимемося, і в разі, якщо це так, вживатимемо відповідних заходів", - сказав Полозов.

Він зазначив, що судна надалі залишаються речовими доказами у справі і передані Києву на відповідальне зберігання.

"Згідно з КПК РФ, відповідальне зберігання забороняє будь-які дії, зокрема ремонт та експлуатацію майна до виключення його з числа речових доказів", - пояснив він.

У разі порушення, уточнив Полозов, російська сторона має право заявити про це в Міжнародному трибуналі ООН з морського права.

Як пояснив Полозов, питання про долю речових доказів, як і про участь у суді українських моряків, буде вирішено вже після завершення попереднього слідства у справі та направлення матеріалів до суду.

"Звісно, слідчий може призупинити розслідування справи, КПК дозволяє це зробити, коли місце знаходження обвинуваченого відоме, проте реальної можливості його участі в кримінальній справі немає. Але цей розвиток ситуації нас не влаштує, і ми будемо його оскаржувати. Можливо, що справа все-таки піде до суду, і якщо моряки не приїдуть, то будуть оголошені в розшук, і тоді судовий розгляд відбудеться в заочній формі. У будь-якому разі, все буде зрозуміло лише після того, як ми завершимо ознайомлення з матеріалами справи", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, що у Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки.