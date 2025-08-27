На заводі створять понад 500 робочих місць, а інвестиції у проєкт складають близько 500 мільйонів євро.

Оборонний концерн Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший в Європі завод з виробництва артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційне відкриття заводу відбудеться 27 серпня у місті Унтерлюс. На заході очікуються генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль, федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Будівництво заводу розпочалося на початку 2024 року, а його відкриття було заплановане на кінець весни або початок літа 2025 року.

Завод розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року і після повного введення в експлуатацію, запланованого на 2027 рік, матиме потужність до 350 тисяч снарядів на рік.

Новий комплекс складається з двох будівель: одна призначена для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, інша - для їх завантаження та пакування.

Обсяг інвестицій у завод становить близько 500 мільйонів євро, а на підприємстві буде створено понад 500 робочих місць.

Крім того, Rheinmetall планує розпочати виробництво снарядів для реактивної артилерії на цьому заводі з 2026 року.