Росії на 4 роки заборонили брати участь в Олімпіаді та чемпіонатах світу
Про це повідомляє ТАСС, передає "Громадське".
Також WADA на 4 роки позбавило Росію права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення, а російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбавили статусу відповідності.
За рішенням WADA, «чисті» російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях тільки під нейтральним прапором і без національного гімну РФ.
Як повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова, Росія звернеться у спортивний арбітраж в Лозанні для оскарження рішення WADA.
Рішення WADA набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції.
Такі санкції проти Росії пов’язані з тим, що після часткового відновлення статусу російського антидопінгового агентства РФ мала передати WADA дані Московської антидопінгової лабораторії з пробами російських спортсменів — РУСАДА зробила це, але експерти WADA виявили, що хтось несанкціоновано вніс серйозні зміни у неї. Доступ до неї був лише у вищих спортивних посадовців РФ.
Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше сотні справ щодо російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді у Сочі.
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