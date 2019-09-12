Росії на 4 роки заборонили брати участь в Олімпіаді та чемпіонатах світу

Всесвітнє антидопінгове агентство - незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті, створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами й чемпіонатами світу.

Про це повідомляє ТАСС, передає "Громадське".

Також WADA на 4 роки позбавило Росію права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення, а російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбавили статусу відповідності.

За рішенням WADA, «чисті» російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях тільки під нейтральним прапором і без національного гімну РФ.

Як повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова, Росія звернеться у спортивний арбітраж в Лозанні для оскарження рішення WADA.

Рішення WADA набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції.

Такі санкції проти Росії пов’язані з тим, що після часткового відновлення статусу російського антидопінгового агентства РФ мала передати WADA дані Московської антидопінгової лабораторії з пробами російських спортсменів — РУСАДА зробила це, але експерти WADA виявили, що хтось несанкціоновано вніс серйозні зміни у неї. Доступ до неї був лише у вищих спортивних посадовців РФ.

Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше сотні справ щодо російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді у Сочі.