росія готується запустити ядерну ракету на Новій Землі – The Barents Observer

08 серпня 2025, 13:13
росія готується запустити ядерну ракету на Новій Землі – The Barents Observer
Вже закрито повітряний простір у радіусі 500 км уздовж західного узбережжя архіпелагу Нова Земля з 7 по 12 серпня
Впродовж найближчих днів росія може провести чергове випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною боєголовкою та реакторним двигуном, що забезпечує міжконтинентальну дальність польоту.
 
Про це повідомляє The Barents Observer.
 
Військові чиновники вже закрили повітряний простір у радіусі 500 км уздовж західного узбережжя архіпелагу Нова Земля з 7 по 12 серпня, а кілька кораблів вирушили на спостережні позиції в Баренцевому морі.
 
Попередження про тимчасові зміни чи обмеження у повітряному просторі набуло чинності 8 серпня і діятиме до вечора 12 серпня. Підготовка на полігоні Панково триває кілька тижнів, причому супутникові знімки та дані відстеження суден і літаків свідчать про активізацію робіт.
