росія готувала удари по Польщі та Литві впродовж кількох місяців

Російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією видання, ще на початку липня у Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходили 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. Зазначається, що це прямо вказує на підготовку рф до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Відомо, що про "знахідки" було повідомлено партнерів у Польщі та Литві. Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно.