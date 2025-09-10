Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія готувала удари по Польщі та Литві впродовж кількох місяців

10 вересня 2025, 11:53
росія готувала удари по Польщі та Литві впродовж кількох місяців
Фото: DEFENSE EXPRESS
Ще на початку липня у Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходили 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.
Російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
За інформацією видання, ще на початку липня у Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходили 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.
 
Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. Зазначається, що це прямо вказує на підготовку рф до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.
 
Відомо, що про "знахідки" було повідомлено партнерів у Польщі та Литві. Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно.
 
Нагадаємо, що оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.
війна в Україні атака безпілотників росія окупанти

