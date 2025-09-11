Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія готувала вторгнення дронами в повітряний простір Польщі з літа

11 вересня 2025, 12:03
росія готувала вторгнення дронами в повітряний простір Польщі з літа
Фото: Google
Після події Польща звернулася до НАТО із закликом активувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Масове порушення польського неба російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня було спланованим, а не випадковим інцидентом. москва, ймовірно, готувалася до цієї атаки кілька місяців.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики ISW посилаються на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що щонайменше 19 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі під час нічної атаки. Вперше значна частина БпЛА увійшла в повітряний простір країни з боку Білорусі. За словами Туска, масштаби цього інциденту — безпрецедентні, адже за весь час війни в Україні у повітряний простір Польщі потрапляло утричі менше дронів.

"Раніше подібні інциденти пояснювалися помилками операторів, дезорієнтацією дронів через роботу РЕБ або дрібними провокаціями. Але вторгнення 19 безпілотників за одну ніч навряд чи можна вважати випадковістю", - йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, така кількість БпЛА та маршрут їхнього польоту свідчать про навмисний і підготовлений сценарій. Деякі з апаратів були дронами-приманками типу «Гербера», які не мають розвідувального обладнання — це вказує на спробу заплутати системи ППО або перевірити їхню ефективність.

Крім того, український військовий експерт Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що один зі збитих над Польщею безпілотників був саме такою «Герберою». Він також заявив, що нещодавно були виявлені російські дрони типу Shahed із SIM-картками польських мобільних операторів, що може свідчити про технологічну підготовку до дій у польському повітряному просторі.

Через масштабність інциденту Польща ініціювала консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору. Варшава закликала НАТО дати оцінку ситуації після "безпрецедентного порушення" її повітряного простору в розпал російських ударів, у тому числі по західних регіонах України.

 

РосіяПольщадрони

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється