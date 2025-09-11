росія готувала вторгнення дронами в повітряний простір Польщі з літа

Після події Польща звернулася до НАТО із закликом активувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Масове порушення польського неба російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня було спланованим, а не випадковим інцидентом. москва, ймовірно, готувалася до цієї атаки кілька місяців.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики ISW посилаються на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що щонайменше 19 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі під час нічної атаки. Вперше значна частина БпЛА увійшла в повітряний простір країни з боку Білорусі. За словами Туска, масштаби цього інциденту — безпрецедентні, адже за весь час війни в Україні у повітряний простір Польщі потрапляло утричі менше дронів.

"Раніше подібні інциденти пояснювалися помилками операторів, дезорієнтацією дронів через роботу РЕБ або дрібними провокаціями. Але вторгнення 19 безпілотників за одну ніч навряд чи можна вважати випадковістю", - йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, така кількість БпЛА та маршрут їхнього польоту свідчать про навмисний і підготовлений сценарій. Деякі з апаратів були дронами-приманками типу «Гербера», які не мають розвідувального обладнання — це вказує на спробу заплутати системи ППО або перевірити їхню ефективність.

Крім того, український військовий експерт Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що один зі збитих над Польщею безпілотників був саме такою «Герберою». Він також заявив, що нещодавно були виявлені російські дрони типу Shahed із SIM-картками польських мобільних операторів, що може свідчити про технологічну підготовку до дій у польському повітряному просторі.

Через масштабність інциденту Польща ініціювала консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору. Варшава закликала НАТО дати оцінку ситуації після "безпрецедентного порушення" її повітряного простору в розпал російських ударів, у тому числі по західних регіонах України.