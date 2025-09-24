Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії

24 вересня 2025, 12:53
росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право"
Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що агресія кремля виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всій Європі.
 
Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.
 
"Недавні порушення  росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону", - заявив Каріс.
 
Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він підкреслив, що кремль не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.
 
Каріс нагадав, що Україна у березні погодилася на пропозицію 30-денного перемир’я, тоді як росія жодного разу не виявила готовності піти на мир.
 
Лідер Естонії вважає, що росія хоче "підкорити всю Україну та переформатувати європейський безпековий порядок для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".
 
За словами Каріса, єдиним шляхом до перемир’я та сталого миру є посилення міжнародного тиску на росію. Він також наголосив, що кремль має відповідати за агресію та військові злочини.
 
"Не може бути тривалого миру без відповідальності - як і справедливості", - зауважив президент Естонії.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється