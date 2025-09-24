росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії

Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право"

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що агресія кремля виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всій Європі.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Недавні порушення росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону", - заявив Каріс.

Президент Естонії подякував понад 50 країнам, які назвали дії росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він підкреслив, що кремль не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.