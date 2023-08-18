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росія хоче створити на окупованих територіях свій інформ простір – розвідка Британії

18 серпня 2023, 10:51
росія хоче створити на окупованих територіях свій інформ простір – розвідка Британії
Фото: з вільного доступу
В британській розвідці вважають, що росія хоче створити на захоплених територіях України власний інформаційний простір.

Про це МО Британії пише в X (Twitter).

"15 серпня заступник голови Адміністрації президента рф Сєргій Кирієнко приїхав у Донецьк, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти", - йдеться в дописі. 

В рохвідці додали, що в Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Також в окупованих регіонах знаходять роботу журналісти з росії.

З 1 вересня в школах окупованих регіонів України, а також в російських навчальних закладах з'явиться новий підручник з історії росії, де возвеличують агресію проти України, яку в рф називають "спеціальною воєнною операцією". 

Також в цих підручниках Україну описують як ультратерористичну державу, додали в британському міністерстві оборони.

Днями британська розвідка заявила, що росія почала використовувати "Шахеди" власного виробництва.
Розвідка БританіїРосіяінформаційний простір

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