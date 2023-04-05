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"росія не збирається ізолюватися": путін розповів про особливе становище рф та назвав винного у війні в Україні

05 квітня 2023, 18:43
Фото: з вільного доступу
диктатор заявив, що в тому, що росія масово вбиває українців "винен" Вашингтон.

російський диктатор володимир путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні рф проти України. 

Про це путін заявив під час свого виступу 5 квітня. 

диктатор під час свого звернення повторив фейк про "державний переворот" в Україні, заявивши, що державі-агресорці це не сподобалось.

путін додав, що нібито саме США "винні" у тому, що росія вчиняє геноцид українців, рівняє зі землею наші міста та села. 

"Використання Вашингтоном кольорових революцій і підтримка держперевороту в Києві 2014 року призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", - заявив військовий злочинець путін.

А ще - очільник кремля заявив, що росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку, не збирається ізолюватися. Він також виклав своє бачення ситуації у світі. За його словами, вона склалася непростою.

"Ситуація у світі зараз непроста, нагромадилося багато протиріч", - заявив путін.

Звичайно, путін не оминув складні дипломатичні відносини із США та країнами ЄС, назвавши їх "кризовими".

Він вручив у кремлі вірчі грамоти послам зарубіжних країн. Під час цього він заявив, що росія  посилюватиме співпрацю із всіма країнами Африки.

 

АфрикаспівпрацягеноцидВашингтонукраїнціПутінвійна в Україні

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