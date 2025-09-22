росія розробила план втручання у вибори Молдови під контролем кремля – Bloomberg

Зокрема, кремль вербує діаспору, готує дезінформацію та протести після виборів.

Навесні 2025 року росія розробила план втручання у вибори в Молдові, який координували безпосередньо в кремлі. Однією із цілей був зрив зусиль уряду Молдови щодо утримання країни на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документи.

Мова йде про багаторівневу стратегію, затверджено "безпосередньо" кремлем. У документах йдеться, що метою є підрив шансів партії президентки країни Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) на виборах 28 вересня і, в підсумку – усунення її від влади.

В одному з документів, з якими ознайомилося агентство, зазначається, що одним з головних аспектів плану Кремля є створення враження конкурентної боротьби, але насправді він спрямований на ослаблення підтримки Санду.

Документи свідчать, що до кремлівської тактики входить:

вербування молдован за кордоном, в тому числі в росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах;

залучення людей для організації деструктивних протестів;

широкомасштабна кампанію дезінформації в соціальних мережах.

Інша основна частина планів адміністрації очільника кремля владіміра путіна передбачає використання компрометуючих матеріалів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу.

Серед потенційних планів рф також вербування молодих чоловіків зі спортивних клубів та злочинних угруповань "для організації насильницьких провокацій під час голосування та протестів після нього".

Сюди, ймовірно, будуть входити демонстрації з вимогою відставки Санду, якщо її партія програє вибори, або з метою дискредитації результатів, якщо вона переможе.

Основна увага також приділяється тому, що відбудеться після виборів. За словами європейських посадовців, підтримка, яку опозиційні партії Молдови отримують від москви, є різною і варіюється від консультацій до фінансування.

Два європейські посадовці, обізнані з цим питанням, заявили у коментарі агентству, що "майже напевно" росія має намір реалізувати більшість із цих планів.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Раніше повідомлялось, що росія організувала таємну мережу з метою вплинути на парламентські вибориу Молдові.

Журналісти BBC встановили, що мережа пов’язана з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, який нині перебуває у москві.