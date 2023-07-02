росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами – британська розвідка

За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.

У росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Під час авіасалону рф демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони росії", - йдеться у повідомленні.