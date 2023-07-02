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росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами – британська розвідка

02 липня 2023, 12:17
росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами – британська розвідка
Стоп росія
За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.

У росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Під час авіасалону рф демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів.  

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну. 

"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони росії", - йдеться у повідомленні. 

авіабританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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