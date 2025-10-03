росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка

Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії

росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу з метою змусити союзників припинити підтримку України. Таку заяву зробив у п’ятницю директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль.

Про це повідомляє DR.

За оцінкою данської розвідки, росія використовує військові засоби агресивним способом, не переходячи при цьому межу збройного конфлікту.

Аренкіль пояснив стратегічну мету кремля: "росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці росії".

За його словами, росія використовує проти Данії засоби, які були б "немислимі до війни в Україні", демонструючи військову силу без прямого військового втручання. Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії: через появу невідомих дронів було тимчасово закрито шість данських військових і цивільних аеропортів. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала цей інцидент гібридною атакою на країну.