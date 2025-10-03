Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка

03 жовтня 2025, 13:53
росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
Фото: з вільного доступу
Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії

росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу з метою змусити союзників припинити підтримку України. Таку заяву зробив у п’ятницю директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль.

Про це повідомляє DR.

За оцінкою данської розвідки, росія використовує військові засоби агресивним способом, не переходячи при цьому межу збройного конфлікту.
 
Аренкіль пояснив стратегічну мету кремля: "росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці росії".
 
За його словами, росія використовує проти Данії засоби, які були б "немислимі до війни в Україні", демонструючи військову силу без прямого військового втручання. Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії: через появу невідомих дронів було тимчасово закрито шість данських військових і цивільних аеропортів. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала цей інцидент гібридною атакою на країну.
Даніярозвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється