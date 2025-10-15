росія відновила механізовані штурми – ISW

російські окупанти повернулися до тактики відносно великих наступів із використанням броньованої техніки.

"Упродовж останніх двох тижнів російські війська провели три механізовані штурми розміром із роту й батальйон у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміну в нещодавньому використанні російської бронетехніки в Україні", – зазначено у звіті.

Експерти зазначають, що російські війська здебільшого припинили проводити посилені ротні механізовані наступи наприкінці 2024 року і провели лише кілька батальйонних механізованих наступів 2025-го. До жовтня поточного року окупанти востаннє проводили батальйонний механізований наступ на заході Запорізької області у квітні.

російські війська здебільшого віддавали перевагу використанню невеликих груп піхоти для проведення місій із проникнення й повільного просування всією лінією фронту замість проведення механізованих наступів протягом перших дев'яти місяців 2025 року, зазначають аналітики ISW. Бронетехніку вони використовували переважно для перевезення пехоти на передові позиції.