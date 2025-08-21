росія запустила ракету з військовими супутниками

Відомо про успішний запуск легкої ракети-носія "Ангара-1.2", що вивела на орбіту секретні супутники військового призначення.

У четвер, 21 серпня, росія здійснила запуск легкої ракети-носія "Ангара-1.2" із військовими супутниками з космодрому Плесецьк в Архангельській області.

Про це повідомило міністерство оборони рф.

За інформацією відомства, запуск було виконано бойовим розрахунком космічних військ, і ракета успішно вивела на орбіту кілька космічних апаратів в інтересах Міноборони. Подробиці щодо кількості супутників і їхнього призначення російська сторона не розголошує.

"Пуск пройшов у штатному режимі. Орбітальні параметри польоту відповідають розрахунковим", - йдеться в офіційній заяві.

Космодром Плесецьк регулярно використовується росією для запусків військових супутників. Зокрема, у березні 2025 року звідти стартувала ракета "Союз-2.1б" із ще одним військовим супутником.

Раніше писали, що деякі з нових російських супутників виводять на орбіту таємничі об’єкти, призначення яких залишається невідомим, що викликає стурбованість у західних аналітиків.