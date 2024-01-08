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ПОЛІТИКА

росія завдала масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім дронів – Залужний

08 січня 2024, 12:14
росія завдала масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім дронів – Залужний
Запуск ракети. Фото:nkau.gov.ua
Залужний зазначив, що цього разу ворог атакував різні регіони України.

Уночі та зранку у понеділок, 8 січня, країна-агресор росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім шахедів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Усього було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

  • вісім ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (РФ);
  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області (РФ);
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, РФ);
  • вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;
  • шість балістичних ракет Іскандер-М із районів Джанкой, Чауда — Крим;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).
  • російські окупанти атакували об'єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти.

Залужний зазначив, що цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Вранці 8 січня росія запустила нові хвилі крилатих ракет по українських містах зі стратегічних бомбардувальників і Кинджали з МіГ31-К.

У Кривому Розі поранення дістав 58-річний місцевий мешканець. Крім того, внаслідок обстрілу був пошкоджений торговельний центр та понад два десятки приватних будинків.

У Запоріжжі поранень дістали п’ятеро мешканців міста. Також у Хмельницькій області загинули дві людини через атаку рф.

війнаатакаЗалужний

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