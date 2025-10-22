Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія провела тренування ядерних сил

22 жовтня 2025, 15:33
росія провела тренування ядерних сил
Фото: з вільного доступу
путін виступив із промовою

росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент рф путін взявся залякувати ядерною зброєю.

Про це пишуть російські Telegram-канали. 

Зокрема росіяни заявляють про пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура", що на Камчатці. Також російські пропагандисти пишуть про пуск балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря з крейсера "Брянськ". Крім цього, під час тренувань рф підіймала літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет, якими росія щодня обстрілює Україну.
 
Також у пропагандистському каналі з’явився фрагмент відео з виступу путіна, де він сказав про планове тренування з управління ядерними силами, про яке повідомив російський міністр оборони.
 
росія окупантивійна в Україніядерні випробування

